Guia de l'Orgull LGTBI 2021: totes les activitats previstes

🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ #HOVOLEMTOT28J ‼️



📍Dissabte 26 de juny: 45a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere i festa popular



❤️Treball

🧡Prou LGBTI-fòbia

💛Antiracisme

💚Habitatge

💙Drets trans

💜Feminisme



Manifest: https://t.co/IP1K5KAFw7 pic.twitter.com/hZ5NG18h15 — Crida LGBTI (@CridaLGBTI) June 16, 2021

Una noia i un noi, d'esquenes, en un acte a Barcelona per condemnar agressions LGTBI a Barcelona. Foto: ACN

🏳️‍🌈 #28J2021 | Us havíeu quedat amb ganes de saber què faríem el dia 3 de juliol? Doncs no cal que espereu més: aquí en teniu el programa! Un any més, arriba la Jornada per l'Alliberament Sexual i de Gènere a Lleida! Us la perdreu? ⤵️ pic.twitter.com/6rG30XPIcB — Colors de Ponent (@ColorsdePonent) June 24, 2021

Sis museus reivindiquen les diversitats sexuals

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), la Fundació Joan Miró, el Museu d'Arqueologia de Catalunya, el Museu Marítim, el Museu de Ciències Naturals de Barcelona i el Museu del Disseny organitzen El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), la Fundació Joan Miró, el Museu d'Arqueologia de Catalunya, el Museu Marítim, el Museu de Ciències Naturals de Barcelona i el Museu del Disseny organitzen exposicions específiques per l'Orgull. Per exemple, el MNAC rescata del seu fons lectures de la col·lecció en clau LGTBI, mentre que el Marítim explora la sexualitat dels homes que formaven part de les tripulacions.

Com cada mes de juny arriba l', i amb ell tot un seguit d'activitats per reivindicar els. Aquest any els esdeveniments massius festius organitzats per Pride Barcelona s'han traslladat al 3 i al 4 setembre per la pandèmia, però durant els pròxims dies hi haurà actes commemoratius, una manifestació i diverses activitats culturals.A la tarda l'al Centre LGTBI de Barcelona marcarà l'inici de les commemoracions. Aquest any la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals (FELGTB) ha impulsat dedicar l'efemèride als drets de les persones trans.. Al matí l'associació Famílies LGTBI organitza unaal parc de la Ciutadella, a les onze. Amb el lema "Ho volem tot", entitats com el grup universitari Sinver, Sororitrans i la Crida LGBTI han convocat una. Comença a quarts de set de la tarda a la Plaça Universitat de, i tot seguit hi ha organitzada una festa popular.Simultàniament, al'associació l'Horgull organitza un acte en què persones trans expliquen les seves vivències.. Entitats dees donaran cita a les dotze a la Ronda Collsalarca, 185, per manifestar-se per la llei trans i LGTBI, un acte que finalitzarà al parc Catalunya amb la lectura d'un manifest. A Barcelona, l'associació Famílies LGTBI organitza una. Les entitats delde Barcelona s'han citat per llegir un manifest conjunt a quarts d'onze del matí a la cruïlla dels carrers Parlament i Comte Borrell. Tot seguit, a les dotze es penjarà el penó al balcó de l'Ajuntament.Al vespre hi ha uncommemoratiu a l'Estadi Lluís Companys, amb 3.000 assistents i les actuacions de. El col·lectiuorganitza ala, que inclourà un vermut musical, un dinar popular, la manifestació -des de la plaça de Ricard Vinyes- i una festa popular.. Al barri de la Trinitat Vella de Barcelona se celebra per segon cop l', amb una jornada reivindicativa i festiva a l'Ateneu Llibre Pensament, amb registre previ.

