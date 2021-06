Telegram incorpora noves opcions en les videotrucades

Telegram anuncia novetats en les videotrucades., segons ha informat el servei de missatgeria a través del seu blog oficial., però sense vídeo, a diferència del que ofereixen altres serveis com ara WhatsApp. D'ara endavant, a Telegram també es podrà activar la càmera per veure les cares dels interlocutors, amb fins a 30 persones.A més,o de l'ordinador amb els integrants de la videotrucada, mantenint alhora la conversa.Telegram ha anunciat que el límit de 30 persones podria augmentar "a mesura que els xats de veu transmetin videojocs, esdeveniments en viu i més".Les videotrucades en grup estan disponibles per a l'aplicació d'Android, d'iOs i per a la de PC. En cada aplicació el disseny és diferent. Al PC les trucades s'obren en una finestra a banda i permeten compartir pantalla a un contacte en concret; al mòbil podem fixar la imatge d'un dels participants a la pantalla.

