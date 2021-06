El Mobile engega la seva edició més possibilista

Com serà el Mobile?

"La gent em pregunta quin seria l'èxit d'aquesta edició. És molt fàcil: obrir portes dilluns, que la gent entri, i demostrar al món que la Covid no ens vencerà". Així resumeix John Hoffman -director de la patronal, organitzadora del- les expectatives envers el congrés que enguany torna a Barcelona, i que se celebrarà entre dilluns i dijous. Després de la suspensió del 2020 causada per la pandèmia,i reafirmant el seu compromís amb Barcelona, amb la renovació més enllà del 2023 encara pendent.Entre els assistents presencials i virtuals, GSMA calcula que fins a. Una xifra que queda molt lluny del rècord de 109.000 visitants assolit el 2019. Enguany tampoc s'han fet estimacions de l'impacte econòmic a la ciutat, que va dos anys es va xifrar en 473 milions d'euros. Hoffman ha demanat fer la valoració amb les "dades reals" de què es disposin un mes després del certamen.Amb una edició de mínims a punt d'engegar, GSMA posa l'accent enguany en la relació amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i l'Estat. "El més important, independentment de l'assistència, és el vincle i elper fer el Mobile aquest any i de cara al futur", va dir aquest divendres.La prolongació del contracte amb Barcelona fins al 2023 -per compensar l'anul·lació de l'edició del 2020- no ha evitat que Hoffman hagi hagut de respondre a la pregunta d'una. El director de GSMA no ha estat conclusiu, però s'ha deixat estimar. "Per què s'hauria de canviar?", ha preguntat durant els dies previs a la inauguració.Hoffman també s'ha referit a lesper enviar el Mobile a la capital espanyola. "No he rebut cap trucada d'aquesta senyora. (...) Barcelona sempre ha estat oberta per mi. Hi ha molts llocs que estan oberts, però estem molt contents a la capital catalana", ha assegurat en referència a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.El Mobile dona el tret de sortida al seu retorn a Barcelona aquest diumenge amb el Mobile Lunch, amb una trobada entre organitzadors, càrrecs polítics i representants del món empresarial i l'economia digital. A les set de la tarda està programat el, on el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el rei Felip VI tornaran a coincidir, després de fer-ho a les jornades del Cercle d'Economia De dilluns a dijous, el protocol deixarà pas als expositors, enguany amb baixes sensibles. Xiaomi va ser l'última companyia a anunciar que no participaria presencialment al Mobile , al·legant motius de prevenció per "a la salut i la seguretat". La seva absència se suma a les de Samsung, Sony, Nokia, Eriksson, Google, Vodafone, Intel o LG.GSMA comptarà ambentre els que hi haurà Huawei, Telefònica o TCL. Per accedir al recinte, caldrà presentar un test negatiu de coronavirus amb 72 hores de validesa. A més, hi haurà tres punts per fer testos ràpids a les entrades de Fira de Barcelona i 13.000 dispensadors de gel hidroalcohòlic.A banda de la connectivitat intel·ligent i el 5G, que ja han protagonitzat edicions anteriors, el congrés se centrarà en la, la reducció del consum, per mitjà, per exemple, de l'exploració de nous materials per a la fabricació de bateries més eficients. El Mobile es prepara per una tornada a la normalitat i consolida la seva relació amb Barcelona a l'espera de decidir si es queda a la capital catalana més enllà del 2023.

