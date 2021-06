WhatsApp planteja nous canvis i elimina una funció important

Aquestes últimes setmanesi s'està centrant, sobretot, en les notes de veu.Després de permetre'ns reproduir els àudios a diferents velocitats, ara l'app està provant nous formats de presentació més visuals i amb menys característiques. Així ho assegura el portal especialitzat Xataka, que avança qure WhatsApp, substituint la línia de so per unes ones on podrem veure les variacions en la intensitat de la veu.El problema és que aquest nou format eliminarà una funció força important, la de poder avançar o retrocedir l'àudio amb el dit. Actualment, quan estàs escoltant un àudio, tens l'opció de manipular la reproducció, és a dir, d'aturar-la, de tirar-endavant i de tirar-la enrere. Fet que permet poder tornar a escoltar una part concreta de la nota.Doncs bé, en aquesta nova versió la funció s'eliminarà i per tant, si una part de l'àudio no t'ha quedat clara, hauràs de tornar a escoltar la nota sencera.

