No és el que sembla: si reps aquest missatge, t'intenten estafar

Aprofiten el nom de grans empreses, es fan passar per elles en un SMS i et demanen que cliquis un enllaç per un suposat problema amb l’accés. No piquis! #StopFrauDigital #Smishing pic.twitter.com/WN4tWbnuG1 — Mossos (@mossos) June 25, 2021

Una de les tècniques més utilitzades per a estafar és el. Dins d'aquesta,-a través de missatges SMS o de Whatsapp- és un dels tipus d'estafa que es produeix amb més freqüència.En els últims casos detectats a Catalunya,i es fan passar per grans empreses. El número d'enviament és un mòbil normal i corrent i demana que s'accedeixi a un enllaç.En el cas de SEUR, difós pels Mossos d'Esquadra, assegura que hi ha un paquet que no es pot enviar perquè cal pagar una taxa. En aquests casos, la policiai eliminar el missatge immediatament.

