Sanitat demana cancel·lar els viatges de final de curs a Mallorca

Elencara que estiguin pendents perquè "el risc de transmissió en el mateix entorn on s'han produït els casos és alt". L'avís arriba després que s'hagi confirmat un macrobrot de Covid originat en un viatge a Mallorca i que ja afecta a gairebéde diferents comunitats autònomes.Aquest divendres s'ha confirmat un nou brot, en aquest cas d'estudiants catalans que havien visitat Menorca . Tot i que fonts de Salut han confirmat que no hi ha hagut contacte entre els dos grups, les dates dels viatges coincideixen, i és que tots van viatjar a les illes entre el 12 i el 18 de juny.La conselleria de Salut de les Balears considera que l', ja que no s'han identificat casos relacionats a les illes. Així, Sanitat consideratots les persones que han participat o que encara estiguin participant en un viatge de final de curs a Mallorca.Totes les persones que formen part d'aquests grups s'hauran de fer unai hauran de passarquan tornin de Mallorca. Si la prova és negativa, Sanitat recomana fer-se'n una altra al cap de 24 o 48 hores. Una altra recomanació que s'ha fet des del ministeri és la de fera les persones relacionades amb aquests grups de viatge que encara són a l'illa.

