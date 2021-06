és l'escenari triat per l'streamer més popular de l'estat espanyol,, per retransmetre en directe la final de lala nit del pròxim 10 de juliol. Llanos s'ha aliat amb l'empresai amb PortAventura World per a la compra dels drets de la Copa Amèrica, el gran torneig de seleccions de Sud-amèrica que actualment està en joc.és l'única via de seguir la totalitat de la competició.A més, una desena de persones, guanyadores d'un sorteig a les xarxes socials de la companyia, podrà gaudir en directe de la retransmissió des de PortAventura Park, en una iniciativa que uneix el món digital i de les noves tecnologies amb el de l'oci i el futbol., director general de Negoci de PortAventura World, ha assenyalat que "d'aquesta manera, PortAventura World avança en la manera d'oferir el millor entreteniment a tots els públics, unint sinergies amb empreses punteres en el lleure i aprofitant les múltiples oportunitats que ofereixen les noves plataformes digitals. amb aquesta col·laboració, PortAventura World demostra la seva ferma aposta per la digitalització i l'adaptació a les noves formes de comunicar i connectar amb el públic".Aquesta no serà l'única cita per als aficionats del futbol, ​​ja que entre les novetats de PortAventura World per a aquest any es troba el projecte, en col·laboració amb, amb un nou joc virtual i el primer restaurant tematitzat de LaLiga del món, Twentynine's.

