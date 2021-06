Forn: «Si estic en llibertat, no vull tenir cap mena de limitació»

L', ha afirmat dos dies després de sortir indultat de laque no deixarà d'anar a manifestacions i de dir el que pensa: "Si estic en, estic en llibertat per dir el que penso i fer el que cregui convenient i".En una entrevista al diari ARA, Forn ha explicat que tots els líders independentistes indultats actuaran dient el que pensen perquè han sortit "amb lesencara". L'exconseller ha explicat que una de les primeres coses que vol fer és, i ha agraït el seu paper en què hagin sortit de la presó. Forn ha explicat que a part de Puigdemont, amb qui no es veu des del 31 d'octubre del 2017, també té ganes de veure Clara Ponsatí, Lluís Puig i Toni Comín "el més aviat possible".L'exconseller considera que els nou líders independentistes indultats. També ha agraït el "paper important" d'ERC en la concessió dels indults, així com de Jaume Asens. També ha dit que seriaDurant l'entrevista ha dit que la pancarta que van lluir a la sortida de presó la guardava des dels Jocs Olímpics del 1992. "És un missatge per expressar a tot el món i era un bon moment per recuperar-lo, era la millor manera de continuar", ha explicat.Pel que fa a la, Forn ha defensat que s'hi ha de parlar "de dos temes que han quedat molt clars, l'". "Mai hem sabut quina és la voluntat de l'estat espanyol", ha lamentat Forn, que ha demanat començar a parlar de què es fa si passen dos anys i no hi ha cap avenç. "Hem de saber què passarà si la taula de negociació no tira endavant", ha reblat.

