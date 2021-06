El Mobile nega pressions d'Ayuso per traslladar el congrés a Madrid

En aquesta edició hi faltarà la presència de moltes grans marques, cosa que portarà l'esdeveniment a ocupar "un terç" de la superfície i a tenir un impacte econòmic més reduït. El conseller delegat de l'empresa que organitza la fira ha assegurat que les empreses que han decidit venir a Barcelona "no rebran cap mena d'incentius" i que es mantenen els mateixos termes per a l'edició de l'any vinent, que se celebrarà l'última setmana de febrer del 2022.



"És segur tenir un esdeveniment presencial un altre cop si ho fas tot bé", ha dit Hoffman, que ha assenyalat la seguretat com "la prioritat fonamental" d'aquesta edició del MWC. Per això obligaran els assistents a presentar un test negatiu amb un màxim de 72 hores per entrar. Aquest any "tota l'experiència del MWC haurà canviat", segons Hoffman, que ha assegurat que han volgut donar "l'oportunitat única" a la comunitat local d'accedir al saló amb entrades assequibles.



"L'èxit és obrir dilluns"

En un acte aquest divendres amb l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, Hoffman ha assegurat que "l'èxit" ja està garantit. "La gent em pregunta quin seria l'èxit d'aquesta edició. És molt fàcil: obrir portes dilluns, que la gent entri, i demostrar al món que la covid no ens vencerà", ha sentenciat.



, ha negat en una entrevista a Catalunya Ràdio pressions de la presidenta de la Comunitat de Madrid, per traslladar el congrés a la capital espanyola. Hoffman ha elogiat la "relació molt forta, consolidada i mútuament beneficiosa" entre la fira i la capital catalana i s'ha preguntat "perquè s'hauria de canviar", tot i que la decisió de renovar el contracte més enllà del 2024 no està presa. "No he rebut cap trucada d'aquesta senyora. Hi ha molts llocs que estan oberts, però estem molt contents a la capital catalana", ha dit Hoffman. La renovació de la fira de mòbils més gran del món es començarà a tractar el 2022. El MWC va ser el primer gran esdeveniment que es va cancel·lar a Europa per l'esclat de la covid a finals de febrer del 2020. Un any i mig després, Hoffman ha remarcat que les administracions local, catalana, estatal i la Fira han sigut "grans socis".

