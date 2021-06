Bus Bici: pedalant cap a la sostenibilitat

De Sant Llàtzer al Sant Miquel

De Vilalleons al col·legi del Roser

Un projecte nascut per morir i reivindicar millores

Infants arribant a El Petit Miquel de Vic. Foto: Adrià Costa

Els motors i els "influencers"

"Amb bici a l'escola, això sí que mola". Aquests és un dels càntics que més ha ressonat pels carrers de Vic durant els divendres d'aquest curs escolar. El passat febrer, va néixer la primera línia de Bus Bici a la capital d'Osona que es dirigia fins a l'escola El Petit Miquel. Llavors només eren nou infants de sisè de primària. Acabat el curs, ja n'hi ha 300 a la comarca, 212 a, amb 13 línies, i 91 a, amb 2."Ha estat un èxit rotund veure infants i famílies pedalant per uns millors pobles i ciutats", explica Helena Vilardell, una de les impulsores del projecte a Vic. Hi ha "diverses motivacions", diu, des de l'aposta per lafins a la motivació d'arribar a l'escola en bici.Cada divendres d'aquest curs escolar, centenars d'alumnes han anat l'escola en bicicleta acompanyats d'un grup d'adults que fan de "motor". Des dehem pujat a la bicicleta per veure com es viu des de dins aquesta iniciativa, tant a Vic com a Sant Julià.Toquen les 8.15 del matí, ens afegim a la línia del Bus Bici que passa per Sant Llàtzer, a l'avinguda Miquel S. Salarich. L'enceta des dela Laura amb els seus dos fills, que es dirigeixen cap a l'escola El Petit Miquel. Al llarg d'aquesta avinguda s'hi afegeixen més infants i ens creuem amb altres línies. A Vic, a diferència de Sant Julià, les línies són d'escoles i per zones, mentre que a Sant Julià només van per barris.Després de recórrer l'avinguda Miquel S. Salarich, anem pel carrer de la Indústria, trenquem al carrer Torelló, ens enfilem cap al carrer Montserrat i seguim pel carrer Sant Segimon. Després, ens parem a la plaça Divina Pastora on ens trobem amb més companys de classe. I pel camí no parem de creuar-nos amb altres companys que van a d'altres escoles, com la Guillem de Mont-rodon."En qüestió de setmanes he vist més bicis", diu la Laura, mentre l'Ainoa, una altra mare que fa de motor, afegeix que la xifra d’usuaris ha augmentat sobretot "a mesura que ha anat fent més bon temps". La Laura explica que els infants han interioritzat aquesta, "no els fa pal", i "si ho fessin cada dia, no tindrien problemes". "Costa més la logística familiar", afegeix.Finalment arribem a l'escola on coincidim amb altres línies.està ple a vessar. De només nou infants el passat 2020, actualment n'hi ha desenes i desenes.Helena Vilardell, mestra, mare de tres fills de l'escola, vicepresidenta d'Osona amb Bici i fundadora de, ha vist l'evolució d'aquest projecte. "Al principi, cada infant que s'apuntava o cada línia que es creava, era com un naixement", diu, remarcant que tot plegat ha estat "molt emotiu".Quan falten 10 minuts per les vuit del matí, acompanyem en Moi, que va fins a(a uns cinc quilòmetres de Sant Julià) per fer de motor als infants d'aquest nucli. Són pocs, i entre ells hi ha l'Unai, un nen que acaba de cursar P3 i el més petit que enceta aquesta línia, amb la seva germana Lua. També hi ha en Ton, que s'ha despertat abans d'hora per l'emoció d'anar en bici els divendres. "Estic per dir-los que cada dia hi ha Bus Bici", ens explica la Cristina, mare de l'Unai i la Lua, destacant que "". I així ho corrobora en Moi: "El més bonic és veure com de contents estan els nens".I amb els pocs infants que arrenquen a Vilalleons, ens anem trobant amb la resta d'alumnes del municipi. En recollim a la plaça Francesc Macià, la plaça Major o al Casal dels Avis. Cada cop, la massa de ciclistes es va fent més gran. Els carrers d'aquest municipi s'inunden de bicicletes fins que acaba a l'escola Bellpuig i el col·legi del Roser.A Sant Julià,. I no és només una percepció. Mentre a l'escola de Vic on hi ha major afluència és l'Andersen amb un 13% d'alumnes que es mouen amb bici, a l'escola Bellpuig de Sant Julià n'hi ha un 35,5%. En tot cas, tant a un municipi com a l'altre, l'arribada a l'escola clou amb els aparcaments a rebentar de bicicletes i amb els infants plens d'il·lusió.Aquesta iniciativa s'ha estès com una taca d'oli i s'ha replicat en altres municipis de Catalunya com, etcètera. A Osona, també hi ha tres municipis que s'estan preparant per engegar-ho el curs vinent. Són. "Esperem que l'any que ve hi hagi més infants, més famílies, més dies a la setmana i també es pugui fer amb les extraescolars", desitja Vilardell."És un projecte que ha nascut per desaparèixer", explica Vilardell. Un dels objectius finals és que els infants puguin anar a l'escola sols a través de circuits escolars segurs, "sobretot a partir de 4t de primària, a partir dels 10 anys". "El Bus Bici ésa la ciutadania que hi ha infants que van en bici o a peu a l'escola, i alhora un cavall de Troia per, ja que la massa crítica ha augmentat".De fet, com més ciclistes envaeixen la calçada, més evidents es fan les mancances de seguretat existents. A l'estreta carretera de Vilalleons a Sant Julià, en Moi, que fa de motor, va avisant als infants: "Alerta, arrambeu-vos que ve un cotxe". Durant un tram, una de les mares va amb cotxe i custodia per darrere el Bus Bici fins que connecten amb el carril bici. Aquesta situació també es dona en diversos trams de Vic, on no hi ha carril bici i els nens han de circular conjuntament amb els cotxes. I el trànsit és molt més dens que el poble de Sant Julià, sobretot poc abans de les 9 del matí."Aanem apuntant totes les infraestructures que cal millorar perquè com a mínim els camins escolars siguin al màxim de segurs possibles", explica la impulsora. Tot i això, critica que a Vic, malgrat que se'ls ha donat suport, les actuacions són mínimes i "no se n'ha fet cap".El voluntariat és la base d'aquesta iniciativa. Persones com l'Helena, l'Eduard, la Mònica, en Moi, la Núria, en Miquel, la Gemma i un llarg etcètera. Si no fos per aquestes mestres, mares, pares o d'altres persones voluntàries que hi haguessin apostat, la iniciativa no hagués tirat endavant. Alguns han fet de motors cada divendres, d'altres han impulsat l'app i d'altres s'han canviat de línia quan ha fallat un motor."A Vic, el treball entre les AMPA ha estat clau", explica Vilardell, mentre destaca que "no hi ha competitivitat entre escoles, sinó al contrari, que s'ajuden entre elles". La mateixa casuística es dona a Sant Julià on mai abans les dues úniques escoles havien pedalat, mai millor dit, conjuntament. En tot cas, el projecte tira "sobretot perquè els infants són els principals", diu Vilardell, ja que entre ells s'han anat animant per participar-hi. A més, "és un projecte d'innovació educativa perquè és", afegeix, concloent que "la utopia es pot fer realitat".

