durant tot l'estiu i fins al setembre, segons ha anunciat aquest divendres l'Ajuntament. El consistori assegura que els objectius principals seran evitar, controlar els botellots i prevenir delictes com robatoris i furts.El tinent d'alcaldia de Seguretat i Prevenció, Albert Batlle, ha assegurat que es treballarà en la prevenció de la seguretat ciutadana actuant prioritàriament vers aquelles persones que realitzin, com furts, robatoris amb violència, estrebades i actes contra les persones.La policia local mantindrà actiu elde manera conjunta amb els Mossos d'Esquadra. L'objectiu del pla és detectar lladres multireincidents, i en algunes ocasions han acabat amb desenes de detinguts per incomplir la llei d'estrangeria, és a dir, per no tenir papers.Durant el dispositiu d'estiu, els agents de la Guàrdia Urbana vetllaran pel compliment de la normativa dels locals de concurrència pública. Entre d’altres, es prestarà especial atenció als, al control de les terrasses i vetlladors, als possibles excessos d’aforament i a les molèsties provocades pels locals i si s’escau es portaran a terme inspeccions administratives.Un altre dels objectius serà augmentar laa i reduir la sinistralitat tant en nombre d’accidents com de víctimes en un moment on la mobilitat a la ciutat està en uns nivells previs a l’emergència sanitària. En aquest sentit s’incrementaran els controls d’alcoholèmia, drogo-test i de velocitat.Pel que fa a la, la Guàrdia Urbana mantindrà desplegat el Grup de Platges des de la seva seu situada al Passeig Joan de Borbó, des del mòdul de la platja de la Barceloneta i des del mòdul situat a l’espigó de la platja del Bogatell.

