El Congrés dels Diputats ha aprovat aquest divendres la llei de l'eutanàsia que permet lai l'estat espanyol s'ha convertit en el sisè que la legalitza, només pel darrere d'Holanda, Bèlgica, Luxemburg, Canadà i Colòmbia. Poden demanar aquest procediment elsque pateixen una. A més, la norma indica que la persona que ho demana ha de "seren el moment de la sol·licitud".Però, com decideix el metge si el pacient està en plenes facultats per demanar l'eutanàsia? S'ha aprovat un document de referència que ho detalla. És eli tots els facultatius l'hauran de seguir abans d'aprovar una sol·licitud.En aquest text es pretén establir un conjunt deque ajudin als metges responsables, tot i que aquests hauran de partir de la presumpció de capacitat del pacient per decidir sobre la seva pròpia vida. A més, el document també explica elsdavant d'una petició.

Protocol de la Valoració de... by naciodigital

Un cop el metge rebi la sol·licitud per part del pacient, el facultatiu haurà de començar la valoració amb unaon s'estudiarà la capacitat de comprensió, el raonament i la voluntat del pacient. En el cas que el, podrà recórrer ai, finalment, fer unaper demanar-ne la seva valoració.Aquestes eines permetrandel pacient sempre després de la valoració clínica general i a la deliberació amb el malalt, ja que el protocol matisa que són "aconsellables". Es tracta de l'Instrument d'Ajuda per a l'Avaluació de la Capacitat (ACE) i l'Eina d'Avaluació de la Capacitat per a Tractament (MacCATT), que mesuren si el pacientsi, si la decisió estài quines són lesde la decisió que ha pres.Tot i que hi ha aspectes de la llei que encara no s'han concretat, sí que s'han creat lesde cada comunitat autònoma. Aquestes tindran l'última paraula a l'hora de, així com laper dictaminar si una persona està capacitada per demanar-la. I és que, de fet, si el sol·licitant no és capaç i no té un document de voluntat prèvies on explicita la seva demanda, el metge ha de denegar la petició.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor