Els aspirants de «Masterchef» treballaran a Les Cols d'Olot

Per complir el somni de guanyar el programa de cuina(TVE1), els aspirants han deixat les seves feines, les seves cases i han estat allunyats de les seves famílies i amics. Per això, el jurat prepararà un programa molt especial per a donar-los una injecció d'energia de cara a la recta final.En aquesta prova, per a demostrar la seva evolució, actualitzaran els plats que els traslladen a la seva infància incorporant una tècnica d'avantguarda, davant l'atenta mirada del finalista de la vuitena edició de Masterchef Junior, Javier.A més a més, cuinaran amb el suport dels seus familiars, que podran aconsellar i animar, però no cuinar. El millor d'aquest repte tindrà un fantàstic premi: el seu plat estarà durant tota la temporada a la carta del Restaurant Masterchef, del carrer de Velázquez, a Madrid.Després viatjaran a laper a gaudir de la cuina volcànica. Fa 30 anys,va decidir convertir la masia on va néixer aen el restaurant, un espai on assaborir la natura. Amb dues estrelles Michelin i desenes de premis d'arquitectura i interiorisme, Fina i les seves filles continuen fidels als seus principis: escoltar a la natura i cuinar els paisatges volcànics que l'envolten.A la seva cuina, els aspirants treballaran a les ordres dels seus caps de partida, com ho farien en un servei real., que no han de notar que els plats estan elaborats per personal aliè al restaurant. Els membres de l'equip guanyador es convertiran automàticament en semifinalistes de la novena edició de Masterchef.Els davantals negres s'enfrontaran a un complicat repte.que consta de set elaboracions: un pa de pessic de cafè, una ganache muntada de xocolata, un cruixent de cafè, una mousse lleugera de xocolata negra, una mousse de xocolata blanca i vainilla, una cobertura de xocolata blanca i un gelificat lleuger de cafè.El xef pastisser i campió del món de Pastisseria,, donarà consells i les claus per a brillar. I l'actriutambé passarà per aquesta cuina per animar en aquest repte decisiu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor