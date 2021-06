Un motorista mor en xocar frontalment contra un cotxe a la C-31, a Pals

al seu pas per Pals (Baix Empordà). El sinistre es va produir pels volts de tres quarts de vuit del vespre, quan per causes que s'investiguen, el conductor de la moto va accidentar-se contra un vehicle que circulava en direcció contrària.Com a conseqüència del xoc,va perdre la vida. El conductor del vehicle va resultar ferit lleu, però va rebre l'alta al mateix lloc del sinistre.Fins al lloc de l'accident s'hi van desplaçar sis dotacions dels Mossos d'Esquadra, tres unitats i l'helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i una dotació dels Bombers.El sinistre va obligar a tallar durant més de tres hores la via que va restablir ela dos quarts de dotze de la nit.Amb aquesta sóna la xarxa interurbana de Catalunya.

