​La UEFA suprimeix el valor doble dels gols a camp contrari

En contra del propòsit original

La UEFA ha anunciat aquest dijous laa les eliminatòries de totes les seves competicions de clubs masculines i femenines, incloses les juvenils. Per tant, a partir d'ara, si en el còmput global hi ha empat a gols en el partit de tornada, s'hagin marcat en el camp que sigui, el resultat es decidirà amb una pròrroga de dues parts de 15 minuts o, si persisteix l'empat, als penals.La mesura ja entrarà en vigor a totes les competicions de clubs de la UEFAL'entitat diu que ha seguit les recomanacions del Comitè de Competicions de Clubs i del Comitè de Futbol femení.Els gols a camp contrari tampoc comptaran en els criteris utilitzats per determinar quan dos o més equips estiguin igualats a punts a la fase de grups."La regla de gols en camp contrari ha estat una part intrínseca de les competicions de la UEFA des que es va introduir el 1965. Tot i això, la seva supressió s'ha debatut en diverses reunions en els últims anys i, encara que no hi ha hagut unanimitat d'opinions,han qüestionat la seva justícia i han expressat la seva preferència per l'abolició de la regla", ha expressat Aleksander Ceferin, president de la UEFA.L'eslovè creu que "l'impacte de la regla va ara en contra del seu propòsit original". "De fet. ara dissuadeix els equips locals, especialment en els partits d'anada, d'atacar, perquè temen encaixar un gol que donaria als seus rivals una avantatge crucial. També es critica la, especialment en la pròrroga, d'obligar l'equip local a marcar dos cops quan l'equip visitant ha marcat", subratlla."És just dir que l'avantatge de jugar a casa ja no és tan important com abans", assegura Ceferin."La UEFA ha pres la decisió correcte ja que no és apropiat que un gol fora de casa tingui més pes que un marcat a casa", ha sentenciat.

