Turull: «Una trobada entre Junqueras i Puigdemont faria feliç molta gent»

L', ha recordat que "les trobades sempre són bones", fent referència a la possibilitat que ara es puguin retomar les reunions presencials entre Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. "Una", ha dit en una entrevista a Els Matins de TV3 gairebé 48 hores després de sortir de la presó de Lledoners.D'aquesta manera, Turull ha recordat que "el que ens fa més forts és" perquè, segons ell, és el que la gent demana. Així, ha fet referència a lai alactual: "S'ha d'actualitzar i això forma part de l'acord de govern". Abans, però, Turull creu que s'han de preguntarFent una mirada al, doncs, l'exconseller ha dit que "tot el que no passi perquè els catalans decideixin el seu futur, no arreglarà res". Segons ell, el govern espanyol vol posar "un aparador molt maco", però al darrere s'hi amaga un "instrument de repressió brutal". D'aquesta manera, Turull ha dit que l'acord de govern parla "d'explorar el diàleg, però sense renunciar a cap altra via pacífica".L'exconseller ha admès que lano condicionarà la seva activitat pública. "Em resisteixo a que la por formi part de la meva vida". En aquest sentit, Turull ha afirmat que si ha pogut estar 55 anys sense cometre un delicte, els sis anys que queden "no són un problema", però ha matisat que cal saber què és un delicte greu per l'estat espanyol. A més, l'exconseller ha reafirmat que el seu compromís amb la causa independentista es manté "intacte" i que ell serà "en tot allò que sigui pacífic".Pel que fa als expedients, Turull ha confessat que encara no ha rebut el seu text complet i, per tant, encara no l'ha pogut llegir. Això no obstant, l'exconseller té clar que no farà "autocrítica, més enllà d'una valoració interna". "No demanaré perdó", ha dit. A més, Turull considera que la condició d'indultats no pesarà al govern o al Parlament perquè les seves conviccions "són intactes".Eldels indults, segons l'exconseller, "és". Amb això Turull ha volgut explicar que l'estat espanyol "s'ha trobat sol", veient les darreres derrotes, com ara la del Consell d'Europa, i això ha "condicionat" que s'agilitzés la concessió de la mesura de gràcia. I, ara que ja s'han donat, Turull creu que a ell sí que li serveixen per fer política. Tot i que ha afirmat que hi ha un compromís d'explorar una nova etapa, l'exconseller ha recordat que son "9 de 3.000" i que, per a ell, s'ha d'anar en la direcció de "l'".Sobre els represaliats, Turull ha confessat que se'n sentSobretot ha fet referència al departament de Presidència, el que ell dirigia la tardor del 2017: "Del departament de la Presidència, l'únic reponsable de tot el que es va fer per assolir la independència de Catalunya sóc jo, que no busquin a ningú més".Preguntat sobre lafins al 2030, Turull ha estat clar en dir que, tot i no poder tenir un càrrec, "el compromís polític va més enllà d'un seient i d'un salari". Així, l'exconseller ha reafirmat aquestque sempre ha defensat: "Jo no pararé de ser actiu per motius polítics, el meu compromís hi és i hi serà, sóc molt feliç de poder-ho fer".D'altra banda, Turull ha negat que el lideratge deentri en els seus plans de futur, tot i que afirma que ajudarà "en el que faci falta". I és que sobre la formació, l'exconseller ha afirmat que és un. Reconeixent que davant de qualsevol pas hi poden haver diferències de criteri, Turull ha recordat que el 83% de la militància del partit va aprovar el pacte de govern.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor