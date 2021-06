El govern dedubta que el magnat John David McAfee se suïcidés . Moscou ha instat a aclarir "el" entorn la mort del creador d'un dels principals antivirus informàtics abans de ser extradit als Estats Units per presumpte delicte fiscal i ha fet referència a un tuit que va fer poc després de ser detingut l'octubre passat."Estic molt content aquí. Tinc amics", diu la piulada, i segueix: "Sapigueu que,". La principal portaveu del ministeri d'Exteriors rus,, ha compartit el text en el seu compte de Telegram, des d'on ha comentat l'incident i ha reclamat investigar-lo."Vull que el misteri entorn a morts de destacades personalitats públiques occidentals es resolgui, per una vegada,", ha asseverat la diplomàtica russa, que també ha recordat que les autoritats dels EUA van limitar el sector dels antivirus amb sancions a l'empresa del seu país Kaspersky.L'extreballador de la CIA, ara exiliat a Rússia, també ha comentat aquest fet i ha reclamat que no s'extraditi als Estats Units a ningú acusat de delictes no violents, ja que el sistema judicial és "tan injust" i el penitenciari és "tan cruel" que "" a patir-los. "podria ser el següent", ha afegit, en relació al fundador de Wikileaks també reclamat pels EUA.McAfee havia estat detingut al Prat l'octubre passat , des d'on pretenia viatjar a Turquia, i aquest mateix dimecres el Tribunal Suprem en va aprovar l'extradició als EUA. Tot i això, va ser trobatdel centre de Sant Esteve Sesrovies i, segons la Generalitat, tot apunta a un suïcidi. Als Estats Units s'enfrontava a una pena màxima de cinc anys de presó per cada càrrec d'evasió d'impostos i d'un any per cada càrrec perquè no va declarar impostos.

