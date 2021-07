Andreas Malm: «Les accions de sabotatge són útils contra el canvi climàtic»

Andreas Malm. Foto: Adrià Costa

"Si algunes persones desplaçades d'Uganda que pateixin l'impacte del projecte de gasoducte de Total destruïssin part de la infraestructura, jo els donaria suport"

Andreas Malm durant l'entrevista a la llibreria Finestres. Foto: Adrià Costa

"La gent ha perdut la confiança en la seva capacitat per canviar el sistema"

"No hi ha hagut un debat a Europa sobre com la desforestació està relacionada amb el nostre model econòmic i com això genera noves malalties"

Andreas Malm: "L'únic camí és fer accions col·lectives per pressionar els governs". Foto: Adrià Costa

És fàcil mobilitzar-se davant d'un fet com la mort de George Floyd , amb un vídeo que mostra un policia ofegant un home. Però la lluita contra elés més difícil perquè no és un combat cos a cos. L'enemic és molt lluny i, a més, la gent ha perdut la confiança en les seves possibilitats per canviar les coses. Són reflexions que ens fa(Fässberg, Suècia, 1977), professor d'Ecologia Humana a laMalm ha estat a Barcelona per presentar el seu darrer llibre, Capital fósil. El auge del vapor y las raíces del calentamiento global (Capitán Swing) , que és fruit de la seva tesi doctoral. Pensador alternatiu i provocador, defensa la necessitat de combatre -incloent el sabotatge- per posar fi a unbasat en els recursos fòssils que està destruint el planeta. Hi conversem a la llibreriade Barcelona, que l'ha convidat.- Sí. Aquest canvi no es va donar perquè es tractés d'un recurs més econòmic, ni perquè s'estiguessin acabant altres reserves. Eltenia altres avantatges en relació al molí d'aigua, per exemple. Un era que es podien localitzar les fàbriques en ciutats, on hi havia facilitats per disposar de mà d'obra barata i. Un altre avantatge era que es tractava d'un producte que no depenia de les fluctuacions del clima. Un molí d'aigua podia frenar-se o accelerar-se en funció del flux d'aigua. El motor es pot encendre o apagar quan calgui. Elpermet més llibertat en el lloc i el temps, i explotar de forma més rendible la mà d'obra.- Un factor important ha estat la relocalització de la. Moltes multinacionals van instal·lar les seves indústries al. Hi havia accés a molta mà d'obra disciplinada per l'acció del govern xinès. Disciplinada i barata. Hi va haver molta emigració de treballadors al sud de la Xina. Aquestes companyies confiaven en l'abast d'energia que la Xina els oferia, basada en el carbó. Això és el que va provocar les emissions a gran escala per part de la Xina. Ara és una mica diferent. S'hi han produït moviments vaguístics i els salaris han pujat bastant en la. En aquests moments, també observem que s'ha incrementat el comerç intern. Però una part molt important de l'economia capitalista xinesa es basa en l'exportació.- L'únic camí és crear moviments i accions col·lectives per pressionar els governs.- Aquest va ser un grup d'acció directa a Suècia. No sabia que aquesta informació havia circulat. Vaig ser un dels fundadors, peròja no existeix, va desaparèixer fa tretze anys.- Sí. El moviment pel clima ha de trencar amb l'statu quo. No es pot demanar amablement que les coses canviïn. Hem de trencar el màxim possible amb aquest sistema.- Li explicaré el cas d'un. L'empresa francesa està construint un gasoducte a través de la República del Congo, Uganda i Tanzània cap a la costa. La canonada travessa, trenca el llac Victòria, que és un recurs d'aigua dolça fonamental. Passa per una zona sísmica. Creuarà dotze reserves naturals, habitades per animals en perill d'extinció. Segurament hi haurà moltscirculant per la zona. Cent mil persones perdran les seves terres. Ja hi ha més de. Tot això per dur més petroli al mercat. Quan es completi, serà la canonada més gran del món. Tot això és una bogeria. Si algunes persones desplaçades d'Uganda que pateixin l'impacte d'aquest projecte destruïssin part de la infraestructura, jo els donaria suport. Com també estaria a favor dels qui a França afectessin lai sabotegessin les instal·lacions de Total. En tota la història de la humanitat, no hi ha una destrucció de la propietat privada que estigui mes justificada que aquesta. Estan destruint el planeta on vivim. L'estat francès i, en aquest cas, estan donant suport a Total.- En contra del que sovint s'ha dit, no és cert que s'estigui produint un esgotament de les. Això vol dir que la pressió dels grans interessos vinculats al capital fòssil seran més forts que mai.- És un gran misteri. Hi ha moltes raons. Una de les raons per les quals ja gent no està fent més és perquè s'ha perdut la confiança en la seva pròpia habilitat per. A Europa, la situació política és absolutament diferent a com era els anys setanta. Hi havia molts projectes vitals per canviar coses. Hi havia una esquerra forta, un proletariat i un moviment sindical dempeus, la revolució portuguesa, l'esquerra italiana... Si el canvi climàtic hagués estat rellevant els anys setanta, haguéssim vist molt més activisme i menysque ara. La gent ahem oblidat com lluitar i no tenen la consciència de poder guanyar. Fins i tot en un país com França, on s'enorgulleixen d'un cúmul de lluites socials, les armilles grogues han perdut. En aquests moments, lade laés extrema. Però hi ha altres factors.- Hi ha una distància entre depredadors i víctimes. El darrer any, hi va haverde persones desplaçades dins dels seus països pel canvi climàtic. Però estan molt lluny de les fonts de la seva misèria. És difícil per ells enfrontar-s'hi i lluitar. És diferent el cas de Palestina, on els palestins s'enfronten al seu opressor diàriament. O en la revolta als EUA per la mort de George Floyd , amb un vídeo de vuit minuts d'un policia ofegant-lo. Un cos damunt de l'altre. En el canvi climàtic no es dona això. Lano és cos a cos, arriba a través de l'atmosfera.- Es deu a diversos factors. Hi ha unaen les societats. Aquest poder està interessat a mantenir les coses com estan. Si parlem de la, el problema es va resoldre amb un acord global, els anys vuitanta, amb el tractat de Montreal. Els estats van prohibir les substàncies que provocaven la capa d'ozó. L'economia mundial es va desfer de les substàncies que provocaven el problema. Es tractava d'elements químics bastant marginals. No era essencial per al funcionament del. Però els combustibles fòssils són el fonament del funcionament del capitalisme. Per trencar amb això s'han d'intervenir les estructures.- Lahagués pogut suposar una oportunitat perquè la gent comprengués que alguna cosa s'ha trencat entre la societat i la naturalesa. Que hi ha processos que s'han de controlar. Un dels processos que s'han d'encarrilar és el de la. És un dels motors clau en la tendència de patir més malalties infeccioses. Però no hi ha hagut un gran debat a Europa sobre com la desforestació està relacionada amb el nostre model econòmic i com això genera noves malalties. La desforestació s'ha accelerat massivament, sobretot a l', especialment des de l'arribada al poder de. Però també està succeint al sud-est asiàtic. Talant els boscos el que fas és que els animals escapin del seu hàbitat, per exemple, els ratpenats.- No ho he seguit a fons, però trobo molt estrany que vulguin reviure la teoria del laboratori. No hi ha cap evidència científica que el virus hagi sortit d'un laboratori. Hi ha evidències que el coronavirus sorgeix de la població de, passa a un hoste i es transmet als éssers humans. És molt rar que es vulgui apostar per la teoria del laboratori. Saben alguna cosa que nosaltres no sabem? Tenen algun indici? S'inscriu això dins de la teoria de les conspiracions? Quin paper juga l'hostilitat amb la Xina? No ho sé. A mi em sorprendria molt que es trobés una evidència d'això. No puc afirmar que això no pot ser, però em sorprendria molt.- Òbviament,és millor que. Sobretot perquè Biden ha promès prendre mesures contra el canvi climàtic. És sensible a l'opinió popular i al que representa el moviment per unPerò això no significa que hagi de complir els seus compromisos o que no els pugui trair.

