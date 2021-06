La tendra felicitació de Marcela Topor per l'aniversari de la seva filla

La revetlla de Sant Joan és una nit màgica, i per nosaltres encara més especial. La Magalí va néixer amb una coca de Sant Joan sota el braç. Per molts anys preciosa!🥳❤️ pic.twitter.com/WGyYVP6bg4 — Marcela Topor (@ToporMarcela) June 24, 2021

Per molts anys Magalí, que passis un bon dia del 14è aniversari. Que la teva passió pels cavalls t'acompanyi sempre😘🐴 pic.twitter.com/1B2L0esWYq — Carles Puigdemont (@KRLS) June 24, 2021

Laés una nit especial. Per a la, però, ho és encara una mica més. Per què? Perquè el 23 de juny d', la filla del líder de Junts i Marcela Topor.Topor, que comparteix una imatge de la seva filla a cavall -n'és una apassionada, com revela el mateix Puigdemont en una altra publicació-, diu que la Magalí "va néixer amb una coca de Sant Joan sota el braç", i tanca el post amb un tendre "per molts anys, preciosa".L'expresident de la Generalitat a l'exili, per la seva banda, ha expressat el desig que la seva passió pels cavalls l'acompanyi sempre.

