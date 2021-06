Virulent incendi a Argentona

al terme municipal d'Argentona, a tocar de Mataró. El foc afecta una zona extensa de terreny forestal on s'hi han desplaçatdels Bombers de la Generalitat. Les flames ja han cremat 11 hectàrees. El flanc més proper a la zona del polígon industrial i a la zona urbanitzada es manté estable, i de moment no s'ha fet cap desallotjament preventiu i. Sí que hi ha afectació en alguna nau industrial de la zona a causa del fum i la temperatura.Els Agents Rurals investiguen les causes de l'incendi i apunten que presumptament estan relacionades amb una. Els bombers centren esforços en el flanc esquerre, el més llarg i més proper a la C-60, per evitar que s'obri i pugui propagar pel fons dels barrancs per una zona boscosa. El cap, de fet,Els Bombers intenten ancorar-lo a una pista per aturar-lo. Per aquesta zona, a més, el foc ha llançat, cosa que ha obligat a redistribuir els efectius.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor