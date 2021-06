al terme municipal d', a tocar de Mataró. Segons el primer balanç dels Bombers i els Agents Rurals, el foc ha cremat una dotzena d'hectàrees, la majoria de terreny forestal.El flanc més proper a la zona del polígon industrial i a la zona urbanitzada s'ha aconseguit mantenir estable, i no ha calgut fer cap desallotjament preventiu i. Sí que hi ha afectació en alguna nau industrial de la zona a causa del fum i la temperatura.Els Agents Rurals investiguen les causes de l'incendi i apunten que presumptament estan relacionades amb una

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor