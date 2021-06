Les famílies estalviaran 857 milions amb l'IVA reduït a la llum

El consell de ministres d'aquest dijous ha aprovat d'urgències l'anunciada. La ministra d'Hisenda,, ha anunciat la mesura, la qual serà vigent fins al 31 de desembre d'aquest any i sempre que el cost superi els 45 euros per MWh, tal com passa ara i està previst que es mantingui durant un temps.Se'n beneficiaran aquells consumidors amb una potència contractada de fins a 10kW. Segons ha apuntat la també ministra portaveu, la potència mitjana actual és de 4,1 kW, així que pràcticament. En el cas de les famílies, aquesta rebaixa de l'IVA es mantindrà fins i tot encara que el preu majorista caigui per sota el llindar fixat.Aquesta mesura permetrà un estalvi d'uns 857 milions a les famílies, per bé que, en el cas de les empreses, només els facilitarà certa liquiditat, ja que fins ara repercutien aquest IVA al producte final. Tot i això, el govern espanyol també ha suspès durant tres mesos l', cosa que permetrà un estalvi d'uns 400 milions, així com ha incrementat en 100 milions les ajudes al sector electrointensiu.Montero ha subratllat que aquesta mesura és temporal fins a finals d'any i així s'ha comunicat a la Comissió Europea. Segons ha recordat, els informes comunitaris retreuen sovint a l'Estat un, motiu pel qual estabilitzar aquesta rebaixa podria ser problemàtic. Un eventual canvi en l'IVA a llarg termini s'inclouria en la reforma fiscal que el grup d'experts designat ha de proposar el febrer de l'any vinent.La vicepresidenta per a la Transició Ecològica,, ha anunciat que segueix treballant en diverses reformes del sector per reduir els costos fixos de l'electricitat i donar. Tot i això, ha alertat que hi ha moltes circumstàncies que van més enllà de la capacitat del govern espanyol, com els increments del preu del gas natural a nivell global.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor