La Moncloa justifica els indults: «La inacció del PP va portar al referèndum i la DUI»

Sánchez reclama concòrdia política i territorial

El govern espanyol justifica elsperquè la inacció era la pitjor decisió i per desjudicialitzar la política. La ministra d'Hisenda,, ha comparegut aquest dijous després del consell de ministres extraordinari i ha insistit que els indults "contribueixen a la concòrdia,i millor entesa"."No fer res no és una opció, això ens ha portat fins aquí", ha assegurat, en referència a les polítiques preses pel govern de: "La inacció del PP va portar al referèndum il·legal, lai la fuga de Puigdemont". També ha reclamat al Govern que deixi enrere aviat "les posicions extremes" per encarar laAquesta trobada bilateral encara no té data de convocatòria, per bé que Montero ha recordat que Pedro Sánchez es reunirà la setmana vinent amb Pere Aragonès i la següent, amb Isabel Díaz Ayuso, cosa que fa pensar que no tindrà lloc. En ella, la Moncloa hi assistirà amb voluntat d'"avançar en qüestions que puguin ser viables i permetin aprofundir en l'expectativa d'autogovern que té el conjunt de la societat catalana", per això la ministra ha demanat a la Generalitat voluntat d'entesa.En tot cas, Montero no s'ha mostrat preocupada per les proclames dels presos polítics un cop van sortir alliberats conforme no renunciarien a l'amnistia i l'autodeterminació. "Era d'esperar, no estaven a la presó per la", ha apuntat, assenyalant que els independentistes poden treballar per fer realitat el seu projecte polític i reclamar la independència, però que en tot cas són jutjats i condemnats quan "trenquen la legalitat".En aquest sentit, la també ministra portaveu ha subratllat que el govern espanyol "segueix ferm en actitud de diàleg". Ha defensat els indults també per la voluntat d'abordar aquestes qüestions des de la polítics i evitar-ne la: "No podem dirimir permanentment la política en seu judicial i passar sempre la patata calent als tribunals". En aquesta línia, ha lamentat els recursos anunciats per PP, Vox i Cs contra els indults.Preguntada per la petició del líder d'EH Bildu,, conforme és "el temps de treure els presos a Catalunya i Euskal Herria", Montero ha asseverat que són qüestions "radicalment diferents" i "s'assemblen com un ou i una castanya". En el cas dels, ha afirmat, es tracta de "membres d'una banda terrorista i tenen molts ells delictes de sang", mentre que, pel que fa als presos de l'1-O, "no hi va haver sang" en les seves actuacions.Sánchez també ha fet una referència a la situació política des de Brussel·les, en arribar a la cimera de caps d'estat i de govern de la Unió Europea. En una declaració sense preguntes, ha demanat "concòrdia política i territorial" a totes lesde l'Estat perquè la recuperació econòmica tingui "moltíssima força" un cop se supera la pandèmia i torna a crear-se ocupació.El president espanyol ha demanat "consolidar la recuperació" amb l'arribada dels fons europeus i amb l'"impuls reformista" del seu govern, així com "apel·lant a la concòrdia política i territorial" per fer que la millora "sigui molt més forta en tots i cadascun dels racons i llocs" de l'Estat.

