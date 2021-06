L'Estat admet que podria atorgar un indult anticipat a Puigdemont però rebutja fer-ho

Campanya europea contra els indults

El PP presentarà un recurs i Casado, un altre

El govern espanyol podria, encara que no hagi estat jutjat. "Hi ha una previsió a la llei que preveu aquests conceptes però el govern no ho contempla sota cap concepte", ha asseverat aquest dijous el ministre de Justícia,, en una entrevista a Onda Cero, tancant la porta a aplicar als exiliats aquesta mesura atorgada als presos.Fins i tot, el ministre ha estat contundent en negar que lali permeti tornar a l'Estat sense por a ser detingut. Segons ha asseverat, l'expresident és un "fugit" que ha de ser jutjat i ha avisat: "Si Puigdemont ve a Espanya, serà". A diferència dels presos alliberats, ha considerat que en el dirigent de Junts no s'albira voluntat de diàleg i convivència.Pel que fa a laper rebaixar les penes del delicte de, tot i negar que aquesta estigui congelada, ha apuntat que tot just es troba "en estudi". Per ara, s'ha justificat, no compta amb les majories necessàries per tirar-la endavant i això en dificultaria la tramitació. Tampoc no ha descartat que, a partir d'aquesta reforma, es torni a introduir al codi penal la convocatòria de, com va prometre el PSOE en campanya, però ha admès que "tot alhora no es pot fer" precisament perquè cal suports parlamentaris.El portaveu del PP al Senat,, ha parlat també a la Ser i ha afirmat que el president del seu partit,, explicarà aquest dijous als líders europeus la "veritat" sobre la concessió dels indults. Ha asseverat que Europa pot creure que Espanya li ha "pres el pèl", ja que Pedro Sánchez li va assegurar que els dirigents de l'1-O havien "assaltat les institucions" i que no els indultaris."Defensar Espanya a Europa és explicar que una cosa és Espanya i el nostre estat de dret i una altra és la covardia política del president del govern que, per mantenir-se a la Moncloa, és capaç de qualsevol cosa", ha asseverat. Maroto també s'ha mostrat molest perquè "alguns" que van marxar de Catalunya arran de l'1-O ara defensin els indults, tot i que ha destacat que el PP "no impedirà" que s'expressin.També ha parlat a Telecinco el secretari general del PP,, qui ha afirmat que els populars se senten "legitimats" per, ja que va ser el govern dequi va actuar per tancar els presos. Ha argumentat igualment que Casado recorrerà també a "nivell personal" perquè, segons afirma, va ser assenyalat pels Comitès de Defensa de la Terra."La Fiscalia va ser la que va actuar contra els independentistes i, gràcies a aquesta actuació del govern aquests senyors van anar a la presó. Per tant, el PP sí que era part del procés a través del govern de Mariano Rajoy i de les mesures que es van prendre en el seu moment com el 155", ha afirmat García Egea. Els líders de Vox,, i Cs,, explicaran també aquest dijous davant del Suprem les accions que prendran contra els indults.

