Catalunya torna a tenir risc alt de rebrot

CONTAGIS 699.971 (+1.242) INGRESSATS 443 (-33) UCI 139 (-4) DEFUNCIONS 22.257 (+3) Rt 1,16 (+0,03) REBROT EPG 100 (+4) VACUNACIÓ DOSI 1 3.914.200 (+58.450) DOSI 2 2.268.581 (+51.198) Actualització: 24/06/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 3.914.200 ( + 58.450 ) 58,7% (+0,9) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 2.515.310 (+63.563) 37,7% (+1) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 595.665 (+10.819) Actualització: 24/06/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.116.453 (+7.191) REBUIG A LA VACUNA 72.239 (+617) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 4.233.209 Dosis Moderna/Lonza: 557.811 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.138.153 Dosis Janssen: 143.960 Actualització: 22/06/2021

Altres notícies que et poden interessar

Latorna a agafar força a Catalunya i aquest dijous el país ja se situa de nou enen assolir els 100 punts en aquest indicador, després de dues setmanes situant-s'hi per sota. Les dades del Departament de Salut han notificat 1.242 nous contagis i, amb aquests,-n'hi ha hagut 3.523 els darrers set dies amb dades consolidades-. El còmput global ha arribat ja a 699.971 casos i avui assolirà amb tota probabilitat la xifra dels 700.000.Malgrat aquest empitjorament, els hospitals segueixen buidant-se de pacients Covid, ja que els col·lectius més vulnerables cada cop estan més protegits per la vacuna i els nous infectats són sobretot gent jove que necessita ser ingressada en menor proporció. En concret, ara hi ha, 33 menys que dimecres, mentre que, quatre menys que el dia anterior. La incidència acumulada a 14 dies augmenta fins a 87,2 casos per cada 100.000 habitants i la taxa de positivitat es manté baixa, en el 3,67%.El sistema sanitari ha administrat fins ara 3.914.200 primeres dosis, 58.450 més que les reportades ahir. A més, ja s'han posat 2.268.581 segones dosis, 51.198 més que fa 24 hores. D'aquesta manera,i el 37,7%, la pauta completa. Pel que fa al conjunt de la població, pràcticament la meitat ha rebut ja alguna dosi, ja que la cobertura ha arribat al 49,9%.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor