La revetlla de Sant Joan ha tornat a les platges dos anys després

Emoció per la revetlla, però divergència d’opinions sobre la seguretat

Platges desallotjades a primera hora del dia

Lai la seva celebració particular han tornat a les. Després que l'any passat restessin tancades davant del risc d'un contagi massiu de la, enguany s'hi ha pogut tornar a sentir, amb elscom a teló de fons durant tota la nit.Als voltants de la mitjanit, centenars de persones s’han congregat a peu de sorra, on lestambé estaven obertes i plenes a vessar. A la platja, alguns grups. Per la seva banda, la Guàrdia Urbana ha "blindat" el barri de la Barceloneta amb tanques i cintes per evitar que les persones que anaven o tornaven de la platja el creuessin i molestessin els veïns.Quan faltaven quinze minuts per les deu de la nit, el, que ha destinat 150 agents a la gestió d’aquesta nit, la majoria dels quals a la zona de platges, han acabat de col·locar una cadena de tanques d’un metre d’alçada entre el barri de la Barceloneta i el passeig marítim. L’objectiu era que les persones que volguessin accedir a la platja ho fessin pels dos extrems, i així intentar. Tot i que diverses persones se les han saltat, la majoria dels que han volgut commemorar la revetlla a les platges de Sant Sebastià, Sant Miquel o la Barceloneta han arribat pel passeig Joan de Borbó i no pel centre del barri marítim.D’altra banda,hi ha hagut pràcticament. Alguns dels grups, molts d’ells formats per turistes que vivien la nit de Sant Joan per primer cop a la capital catalana, s’han acabat fusionant i ballant, emulant una imatge que s’ha vist les últimes setmanes tant a les platges de Barcelona com a altres indrets com el Passeig del Born.Moltes de les persones que han volguthan arribat fa poc temps a la ciutat i, per culpa de la pandèmia, no van poder-hi anar l’any passat. L’Adrián, de 25 anys, ha explicat que va venir fa dos anys d’Astúries i que ha estat un veritable "puntazo" haver escollit commemorar-lo a la Barceloneta.En Luis Díaz, assegut a una de les guinguetes que estarà oberta fins a les 3.30 hores de la matinada, ha assegurat que amb els seus amics no volien perdre’s aquesta "oportunitat", i ha valorat que "". A més, ha destacat que és molt millor celebrar-lo a la platja, on estan "més tranquils i segurs" que en una discoteca o un local interior.En una línia similar, en Cristian Sánchez ha dit que hi hai que l’obertura de les platges és "" després dels avenços en el ritme de vacunació: "Aprofitant això, hem volgut venir amb un amic per passar-nos-ho bé", ha afegit.En canvi, la Feyza Olson ha, especialment la, tot i que ha afirmat que es quedarà a la platja durant tota la nit. En el mateix sentit, l’Alice Tregrand ha dit que volia assistir a la celebració perquè és "molt famosa", però que li fa "por" que hi hagi "molta gent".La Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra hanen un operatiu coordinat les platges per tal que els equips de neteja hi poguessin accedir. Tot i que per megafonia s'ha insistit durant la nit que els sorrals es tancarien a les sis, quan ha arribat l'hora milers de persones encara ocupaven les platges.A la de lael desallotjament, que ha transcorregut, ha començat a les 6:45 quan una vintena de mossos han escombrat el sorral en direcció Llobregat obligant a marxar els grups de gent que trobaven. En sortir al passeig Marítim, els obligaven a sortir per Joan de Borbó, un dels dos accessos habilitats per evitar que la gent passés per la Barceloneta.

