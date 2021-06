En quines situacions em puc treure la mascareta al carrer?

, però la nova norma té excepcions. Caldrà portar una mascareta guardada per si no es pogués mantenir la distància de seguretat de metre i mig i per a accedir a espais tancats."Quan les persones es trobin fora del seu domicili, hauran de disposar a tota hora d'una mascareta per a ús personal per si així fos requerit o en previsió d'aglomeracions o necessitat sobrevinguda en espais interiors o en transport públic", inclou la nova norma, segons ha informat la ministra de Sanitat, Carolina Darias.En qualsevol cas, es podrà portar el rostre destapat en exteriors,amb persones amb què no es conviu.Una altra novetat és que les mascaretes, com ara concerts, si els assistents estan asseguts amb una separació d'un metre i mig. Si estan a peu dret, sí que n'hauran de dur.Elssi hi ha el 80% dels residents vacunats, però el personal haurà de continuar mantenint el rostre tapat. També s'aplicarà aquest criteri en casos similars, com entre els treballadors d'un parc de bombers, ha explicat Darias., excepte per als passatgers dels vaixells, tant a la cabina com quan estiguin a coberta, sempre que puguin mantenir la distància mínima. També caldrà mantenir la mesura de protecció en comerços i en tots els espais públics interiors."És una mesura ben pensada, des de l'evidència científica", ha defensat Darias, que ha recordat que altres països d'Europa també han flexibilitzat l'ús de la mascareta. ​ Els detalls finals es coneixeran aquest dijous, quan el consell de ministres aprovi la nova normativa.

