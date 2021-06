Metges de Catalunya veu «indignant» el pla d'estiu de Salut

ha mostrat aquest dimecres "sorpresa" i "indignació" pel pla d'estiu anunciat pel Departament de Salut, amb la previsió de mantenir oberts el 90% dels recursos estructurals.Per al sindicat, la fórmula proposada pels responsables sanitaris recau, una vegada més, ende treball amb hores extres. MC considera "vergonyós" que Salut "se'n renti les mans" i es "resigni" davant la manca crònica de personal, "carregant sobre les espatlles dels professionals les deficiències del sistema i desistint de promoure millores laborals i professionals que evitin la fuga de facultatius i atreguin el talent de fora".En aquest sentit, l'organització adverteix quetant des del punt de vista físic com psíquic, després de l’increment descomunal de l'activitat assistencial derivada de la pandèmia i de l’escassetat de recursos humans que arrossega la sanitat catalana des de fa més d'una dècada.A més, ha auguratde les desercions i baixes laborals entre el personal mèdic per ansietat, depressió o estrès posttraumàtic si l'administració no hi posa remei "immediatament".

