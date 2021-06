L'home llop com a símbol i l'impuls per a dones cineastes: en marxa el Festival de Sitges 2021

🐺 La bèstia es desperta. El 54è Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que es celebrarà del 7 al 17 d'octubre, desferma la seva naturalesa salvatge i anuncia els primers noms de la seva programació #Sitges2021 @aangelsala @monicagmassague pic.twitter.com/uHAd3P5qc8 — Sitges Film Festival (@sitgesfestival) June 23, 2021

La directora general de la Fundació Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, Mònica Garcia, ha afirmat que "no és el moment i que seria contraproduent" que apliquessin la mesura anunciada pel Festival de Sant Sebastià, que eliminarà la distinció de gènere en els premis d'interpretació.Garcia ho ha argumentat afirmant que "el paper de les dones protagonistes no està tan desenvolupat al mercat i a la indústria audiovisual". Ha afegit que es podrà parlar de la mesura en un futur en què hi hagi una paritat real i el paper de les dones estigui al mateix nivell que el dels homes. "Actualment encara hi ha un camí per recórrer i és fins i tot contraproduent. Ara no és el moment per a nosaltres", ha assegurat.El símbol del certamen aquest any, l'home llop, estarà molt present a la programació, de la qual ja s'han anunciat els primers títols., de George Waggner amb Claude Rains, obre aquesta retrospectiva que continua amb cintes com El bosque del lobo (Pedro Olea, 1970), Nazareno Cruz y el lobo (Leonardo Favio, 1975), El retorno del hombre lobo (Paul Naschy, 1981), Aullidos (The Howling)' (Joe Dante, 1981) i Un hombre lobo americano en Londres [4K] (John Landis, 1981).El extraño viaje, de Fernando Fernán Gómez, i El día de la bestia, d'Álex de la Iglesia.Algunes de les cintes anunciades d'aquesta edició són la col·laboració entre el cineasta japonès Sion Sono i Nicolas Cage: Prisoners of the Ghostland, un film d'acció i terror sobrenatural. El britànic Ben Wheatley presentarà l'experiència sensorial i fosca d'In the Earth. Altres films són Son, de l'irlandès Ivan Kavanagh, un drama de terror sobre el coratge d'una mare que haurà de decidir fins on està disposada a arribar per protegir el seu fill de forces malignes. El noir cantonès Limbo, de Soi Cheang, un drama policíac amb assassí en sèrie del prolífic director de Hong-Kong. Aquí es pot veure tota la programació disponible. En les pròximes setmanes es confirmaran més pel·lícules, documentals i curts.