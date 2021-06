El Poder Judicial s'atrinxera contra el Consell d'Europa

La comissió permanent deha aprovat per unanimitat aquest dimecres un acord que critica la resolució delque recriminava a l'estat espanyol l'empresonament dels líders independentistes catalans.La comissió "deplora" que en el si del Consell d'Europa, que té com a objectiu declarat, entre altres, la defensa, protecció i promoció de l'estat de dret, s'hagi aprovat un informe que inclogui recomanacions dirigides alsperquè "prenguin decisions en un determinat sentit en relació amb la persecució de delictes, obviant els principis de legalitat, separació de poders, independència judicial i igualtat en l'aplicació de la llei".Segons la comissió, el Consell d'Europa convida les autoritats espanyoles a que, entre altres coses, deixin sense efecte els procediments penals d'extradició que se segueixen contra els polítics catalans exiliats, així com que s'abandonin també la resta dels procediments penals que se segueixen contra alts càrrecs del Govern implicats en l'1-O. Però el CGPJ ho veu comA més a més, diu que de la lectura de la sentència del, "es dedueix amb tota claredat que els polítics secessionistes catalans condemnats de cap manera ho han estat per les seves idees polítiques ni per la lliure expressió de les mateixes. Tampoc pel legítim exercici del dret de reunió i manifestació en suport de les seves creences i conviccions". A més, recorda que el delicte de sedició està inclòs al Codi Penal aprovat el 1995.El CGPJ diu que en els mateixos termes ha expressat la seva opinió elmitjançant la nota de premsa emesa el passat 3 de juny pel, en el sentit que l'informe "parteix d'un plantejament erroni, és a dir, la presumpció que els líders polítics independentistes van ser processats per expressar les seves idees en l'exercici del seu mandat" i que "aquest prejudici contamina tot el text, es reflecteix en la resolució i en les recomanacions i mereix un retret general".Segons el CGPJ, el Consell d'Europa reconeix queés "una democràcia viva, amb una cultura de debat públic lliure i obert i on la mera expressió d'opinions independentistes no és motiu de persecució penal". Així mateix, s'assenyala que l'Assemblea respecta plenament l'ordre constitucional d'Espanya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor