. A part del vot dels populars, la proposta només ha rebut el suport de Ciutadans i la regidora de Barcelona pel Canvi Eva Parera, que també és diputada al Parlament pel PP. Barcelona en Comú, PSC, ERC i Junts han votat en contra i Manuel Valls -també de Barcelona pel Canvi- s'ha abstingut."Complir l'ordenament jurídic no és venjança", ha dit el regidor del PPper justificar la seva postura. Bou va assistir aquest dimarts a la manifestació contra els indults convocada a la plaça Artós i en què van participar grups d'ultradreta. Avui al ple, el regidor popular ha assegurat que els indults són una mostra d'"impunitat". "Sé que són els seus amics, però nosaltres hem d'actuar fent política", ha dit als companys de partit dels polítics indultats.Els dos grups que formen part del govern municipal han rebutjat la proposició. Per part de Barcelona en Comú el regidor de Drets de Ciutadania,i ha defensat la reforma del delicte de sedició al codi penal.El primer tinent d'alcaldia,(PSC), ha retret al PP que "cavi més a la trinxera" i de ser "part del problema". "Vull poder confrontar i guanyar democràticament la visió de país que defensem. El PP perd l'oportunitat de ser part de la solució", ha dit, a més d'assegurar que, que ha sortit en llibertat avui i amb qui va compartir ple a l'Ajuntament.Els partits independentistes també s'han posicionat en contra de la proposició del PP. La regidora d'ERCha acusat el PP de "bloquejar els intents d'avançar". "Això els ha allunyat de la centralitat del país i dels grans consensos", ha dit a Bou.Des de Junts, el regidorha demanat a Bou que s'allunyi dels "elements facciosos" de la plaça Artós, en referència als grups d'ultradreta amb qui ahir el regidor popular va compartir manifestació en contra dels indults. "Espanya juga a la mateixa lliga que Turquia. Tornin a l'estat de dret", ha dit.ha estat l'únic grup que ha donat suport a la proposta del PP, tot i que la portaveu María Luz Guilarte ha assegurat que els populars "van tard". "El PP ha estat durant anys còmplice del nacionalisme per interessos partidistes", ha afirmat.El regidor de Barcelona pel Canvi,, ha demanat una votació nominal per facilitar que ell i la seva companya de files, Eva Parera, poguessin expressar posicionaments diferents. Parera ha votat a favor de la proposta del PP -partir pel qual és diputada al Parlament-, mentre que Valls s'ha abstingut. "Es pot estar en contra dels indults sense ser un fatxa, i a favor sense anar contra Espanya", ha dit l'exprimer ministre francès.

