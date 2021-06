Mor Mila Ximénez als 69 anys

La periodista, coneguda per les seves col·laboracions televisives a programes com Crónicas Marcianas, La Noria o Sálvame, entre d'altres, ha mort als 69 anys aquest dimecres a causa d'unXiménez, que també ha participat en reality shows com Supervivientes i Gran Hermano VIP, era una de les cares més mediàtiques de. En dues ocasions, va ser l'encarregada de presentar les campanades de Cap d'Any a Telecinco i Cuatro.

