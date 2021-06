El menjarés un dels aliments més perjudicials per a la salut, com sempre han advertit tots els experts en nutrició i salut. Els ultraprocessats són problemàtics en el seu consum, però aquesta setmana s'ha fet una troballa que reafirma encara més com de nocius poden arribar a ser. Compte amb la consumició de l'entrepà de tonyina del, la cadena de menjar ràpid dels EUA amb diverses seus per tot Catalunya. Una investigació delha descobert un fet sorprenent, a la vegada que espantós:Un estudi analític encarregat pel rotatiu nord-americà ha estudiat diferents mostres d'aquest producte de tres locals diferents de Los Angeles i han determinat, de manera pertorbadora, que la suposada carn de tonyina no és del peix. Aquesta troballa del NYT es va dur a terme a partir d'unaque asseguraven que els aliments que feien servir a Subway no eren tonyina. El diari ho va voler comprovar amb una anàlisi d'ADN.L'empresa de menjar ràpid i d'entrepans ha defensat els seus entrepans de tonyina i asseguren que estan fets completament amb la carn del peix en qüestió. És més, per voler sortir del pas de la investigació periodística, han fet uen aquests entrepans amb el codi "ITSREAL" (és real).El cas de Subway recorda a la polèmica generada per, quan es va descobrir que estaven fetes de c. La diferència, però, és que les d'Ikea es va saber determinar quina carn era "la falsa", en canvi amb Subway, l'anàlisi del NYT no ho pot assegurar a causa de com de processat està el producte final.

