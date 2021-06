Interior recomana tancar les platges per la revetlla si no es garanteixen les restriccions

durant la revetlla de Sant Joan en aquells casos en què "no es puguin garantir el control d'accés ni les condicions que fixen les mesures covid". Així ho ha expressat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, en roda de premsa aquest dimecres.Elena ha reconegut que el Govern només té capacitat per recomanar la pauta d'actuació als consistoris, a qui ha demanat "". "El virus segueix circulant i hem de vigilar, fem una crida a la precaució i a atendre les mesures sanitàries previstes; gaudim, però amb prudència", ha afirmat el conseller.d'aquest dimecres a la nit mobilitzarà 2.030 agents, hi haurà 67 controls d'alcoholèmia i drogues i es farà una coordinació específica amb les policies locals.

