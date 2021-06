Intenten increpar Rufián en un bar de Madrid amb l'himne d'Espanya des d'un balcó

El portaveu d'no aixeca gaires simpaties entre els sectors més espanyolistes de l'Estat. Aquesta mateixa setmana, després que es fes públic l'anunci dede concedir els indults als presos, els polítics catalans independentistes no ho han tingut fàcil per certs sectors de. Rufián ha estat objecte d'un escarni públic quan es trobava en un bar prenent una cervesa amb la seva parella.Des d'un balcó i enfocant la càmera a Rufián, que es troba en una tasca madrilenya, un home posa a tot drap l'himne d'Espanya que provoca un fort rebombori al carrer. El republicà i la seva parella, que es troben refugiats a cobert pel mal temps, intenten trobar el responsable de la música però no ho aconsegueixen. El mateix Rufián s'ha fet ressò del vídeo a través de les seves xarxes socials, traient-li completament importància.

