S'obre la vacunació per a la franja de 30 a 34 anys

Laja pot demanar hora per. Les persones nascudes entre 1987 i 1991 podran demanar cita a partir del 28 de juny. Així ho ha anunciat la, en una roda de premsa aquest dimecres. Cabezas ha fet el seguiment del procés de vacunació de laa Catalunya des de la Residència de Vall d'Hebron, acompanyada de la cap de Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia del centre,Les cites es poden demanar al web del departament Cabezas ha definit el procés de vacunació com a. La idea, ha dit, és "apropar-nos el més aviat possible als", ja que és en aquestes franges on s'ha detectat una major incidència de la Covid. El procés s'ha accelerat les darreres setmanes. El 17 de juny passat es va obrir la vacunació a les edats de 35 a 39 anys "Les incidències acumulades són bones, ha asseverat la secretària de Salut Pública, que ha informat que Catalunya ha superat elsadministrades, una xifra que ha qualificat d'"important". Respecte a les dosis que arribaran el juliol, Cabezas ha dit que el mes deha estat, amb unes 500.000 dosis a la setmana. El juliol es preveuen unessetmanals.La"està bé", ha explicat Cabezas, però ha alertat d'un augment de la incidència en els grups d'entre, per la qual cosa ha fet una crida a la. La secretària de Salut Pública ha situat entre finals d'arribar a unde laamb les dues dosis i ha definit el ritme assolit de "bo". De totes les vacunes, ha explicat que Pfizer és la més estable en la quantitat de dosis subministrades. Sobre la variant Delta , ha afirmat que s'observa unde percentatge d'aquesta variant i que en alguns hospitals s'ha detectat que està per damunt del 30%. Cabezas ha afirmat que la incidència d'aquesta variant era esperable, que té undei que aviat serà la. L'increment deentre elsdurant la primavera ha estat un element que ha pogut tenir incidència en aquest increment de la variant.Ha insistit en la necessitat de vacunar-se i en un factor determinant: "És clau tenir lesadministrades", una afirmació que ha repetit al llarg de la seva compareixença. Carmen Cabezas ha argumentat que l'és apropar-se com més aviat millor als. Aquests són, precisament, els que ara s'estan contagiant més. Dijous de la setmana passada es va obrir elde cites de les persones d'entre 35 i 39 anys, així que la setmana vinent es completarà la dècada dels 30.

