El portaveu de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha culpat el govern espanyol d'estar causant un dany "irreparable" a Espanya i ha preguntat fins "on són capaços d'arribar" en relació a Catalunya; la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha respost qualificant d'"antic i perillós" el seu discurs. Vox ha acusat l'executiu de Pedro Sánchez de "trair" els principis amb els quals va arribar a el poder i els postulats que els seus membres defensaven abans arribar a la Moncloa. "No els fa ni una mica de vergonya? Dormen bé a la nit sabent que han traït la nació? ha preguntat Espinosa de los Monteros.

Els indults als presos polítics han tensat la sessió de control alaquest dimecres. El líder de l'oposició, Pablo Casado, ha acusat el president del govern, Pedro Sánchez, de preferir "convertir-se en un d'ells per mantenir el poder". En aquest sentit, el popular ha assenyalat que ha optat per".Casado ha tirat d'hemeroteca peron prometia "presó" per als responsables del referèndum i que faria tornar Puigdemont a l'Estat. Així, també ha afirmat que "no permetrem que decideixin per la porta del darrere".En la seva rèplica, Sánchez ha parlat d'"el Casado faltón, el dels insults, el de les desqualificacions..." i ha dit que "el problema és que ja insulta tothom". El president del govern espanyol ha asseverat quedient que "no representen ningú". "Vostè que és tan constitucionalista no s'ha llegit l'article 7 sobre el paper que han de jugar empresaris i sindicats?", li ha etzibat.Pedro Sánchez ha defensat els indults com a "". I això és "fonamental per recuperar la convivència a Catalunya", ha conclòs abans de rebre un fort aplaudiment amb els diputats favorables als indults dempeus.Pablo Casado s'ha mostrat especialment en la resposta, quan s'ha preguntat "als qui no dedica ni una paraula". Així, ha rematat dient que "si li queda una mica de dignitat,i posar la decisió a les mans dels espanyols".Al seu torn,ha preguntat "què farà el govern després dels indults". Sánchez li ha retornat la pregunta: "Què farà ERC després de la mesura de gràcia?". El portaveu d'ERC

