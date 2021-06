Indignació de Ter Stegen amb l'estat de les platges de Barcelona

La stories de Ter Stegen, publicada ahir a la tarda Foto: @mterstegen1

és un dels jugadors delamb més implicació amb la ciutat, el territori i la cultura de Catalunya. El porter alemany, que no ha pogut participar amb la selecció germànica a l'perquè es va decidir per operar-se l'espatlla, ha mostratdavant l'estat de les platges de Barcelona en els últims dies. A través d'un missatge a, Ter Stegen ha enviat un missatge de responsabilitat contra tots aquells que es comporten de manera incívica."Tots tenim la responsabilitat de cuidar la nostra preciosa ciutat. Barcelona i les nostres platges mereixen estar netes. Sempre", ha escrit. Les imatges, que mostren el litoral de la ciutat comtal ple de brossa després d'una nit de festa, han provocat molt rebombori aquesta setmana, precisament quan s'ha permès la reobertura de les discoteques. El missatge de Ter Stegen arriba, a més,va apel·lar a la responsabilitat col·lectiva per Sant Joan i va alertar que no permetran el "descontrol" a les platges. Els mateixos responsables del dispositiu específic muntat per la revetlla han explicat que la Guàrdia Urbana destinarà 150 agents al dispositiu de nit, la majoria dels quals estaran a la zona de platges.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor