Collboni defensa la coalició amb Colau com un fre de la «divisió» independentista

El primer tinent d'alcalde de Barcelona i líder municipal del PSC,, ha defensat aquest dimarts en l'acte de balanç de mig mandat que la coalició amb els comuns ha permès que l'agenda del govern municipal "sigui l'agenda de la gent i no la d'un projecte divisiu i de ruptura que representa el procés independentista".En un acte en què ha estat acompanyat pel president del PSC, Salvador Illa, ha defensat queperquè han aconseguit el que es van marcar en la campanya electoral del 26-M: que Barcelona estigui en progrés i no pendent del procés independentista, i que torni la ciutat, ha dit.Collboni ha estat acompanyat pels regidors socialistes a l'Ajuntament. El tinent d'alcalde de Seguretat,, ha afirmat que els cossos de seguretat "han jugat un paper de primer nivell". Per la seva banda, la tercera tinent d'alcalde,, ha assegurat que continuaran treballant perquè no volen que ningú es quedi enrere.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor