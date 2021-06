Catalunya Ràdio renova Adolescents XL

ha anunciat aquest dimarts que, el programa d'entreteniment i divulgació juvenil del portal Adolescents, vinculat a. S'emet de dilluns a divendres d'onze a dotze de la nit.Així ho ha revelat el director de l'emissora,, que recentment ja ha renovat també programes d'èxit com El búnquer, Crims i LaTdT; mentre que ha prescindit de l'APM i d'Estat de Gràcia.Adolescents XL, conduït per, segueix el fil de l'actualitat per explicar-la des d'una perspectiva diferent i en primera persona. S'hi escolten històries quotidianes, però també entrevistes amb creadors que desperten l'interès dels oients joves. Després de la programació d'estiu, el programa tornarà a les ones el 30 d'agost.

