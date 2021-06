La polèmica teatral de l’Espai Joan Brossa

, el mag Hausson, per incorporar-se en el futur Centre de les Arts Lliures de Barcelona. Sembla que el mag i amic del poeta visual no està d’acord amb la decisió de l’Ajuntament de Barcelona, ja que l’acusa d’acabar amb l’Escenari Joan Brossa "de forma unilateral". El consistori, però, assegura que el projecte “incorporà l'Espai Brossa”, tot i que la concessió a Julve, que acabava aquest any, no s’ha renovat., de Jesús Julve i Hermann Bonnín, que comença a caminar l’any 1997 a la petita i memorable seu de l’Allada Vermell. Amb el trasllat a la seu de La Seca l’any 2011, al barri de La Ribera, entren a formar part de la Xarxa de Fàbriques de Creació de l’Institut de Cultura de Barcelona, amb el nom deEl projecte delpresentat per la Fundació Joan Brossa fa mig any, amb un espai de creació dedicat a l'experimentació i a l'estudi de nous llenguatges expressius. El nou projecte uneix la part expositiva i la teatral, ara tot sota els paraigües de la Fundació, que vol continuar en la tasca de "dissolució de les fronteres entre les arts", entorn de la paraula, la imatge i l'acció.Aquest projecte és fruit d'un acord entre l'ajuntament i la Fundació, amb la implicació d'un dels fundadors de l'espai,, abans que morís el setembre del 2020. La voluntat dels fundadors havia estat sempre la d'unir la part expositiva i l'escènica, com es durà a terme en el nou projecte. Cal destacar que l'espai teatralL'(ICUB) deixa clar que "la ciutat de Barcelona no perd espai escènic" i remarca que es continuarà treballant "amb el teixit cultural de la ciutat". El nou projecte obrirà les portes al desembre després d'una reforma, subvencionada per l'ICUB, de 300.000 euros de cost.

