Les 8 aplicacions que has d'esborrar ja del teu mòbil: un virus les ha infectat

Compteque ataquen els telèfons mòbils. La majoria de dispositius tenen programes protectors d'atacs, però la majoria de les ingerències malintencionades entren als mòbils a partir d'aplicacions que els usuaris descarreguen i els hi donen la majoria de permisos.Diversos mitjans especialitzats,han alertat de la presència d'un anticque ha infectat diverses aplicacions i està provocant estralls en la majoria d'usuaris que han descarregat aquestes apps.que ja va provocar molts problemes en anteriors atacs, perquè és un virus que s'introdueix a través de les apps i s'utilitza molt per aconseguir beneficis parasitant dispositius., totes elles serveis de missatgeria: Auxiliary Message, Fast Magic SMS, Free CamScanner, Super Message, Element Scanner, Go messages, Travel Wallpapers i Super SMS. Totes elles han estat supeditades al control de Google i s'espera que siguin eliminades de la botiga el més aviat possible. Si qualsevol dispositiu té aquestes aplicacions,Aquest virus provoca que els mòbils facin molts clicks en publicitats i en altres enllaços, a través d'un segon pla, fent que el dispositiu funcioni molt malament i de manera molt lenta. Ara per ara només s'han detectat en vuit aplicacions acap pel que fa als

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor