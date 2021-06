Pablo Motos revela els dos cops que es va arruïnar

s'ha arruïnat en dues ocasions durant la seva vida. Així ho ha explicat en una entrevista al canal de Youtube d'entrevistesEl presentador deva explicar els dos negocis que el van portar a perdre-ho gairebé tot.La primera caiguda a la ruïna li va arribar en la seva etapa a Onda Cero.el va estafar: "Quan el tio va arribar als 1.000 milions de pessetes, Farmaindustria li va dir que si no volia problemes ho havia de posar a través de la farmàcia i ell va dir que no. De cop,i se'n van fer reportatges. Van acabar amb ell".El problema, diu Motos, és que l'estafador "professional" -havia donat un nom fals i tot- va desaparèixer i. El periodista revela que "cobrava uns 600 euros i quan vaig començar a fer la publicitat vaig passar a 12.000". ", a punt d'anar-lo a buscar i cometre una barbaritat i em va frenar la Laura -la seva dona- i em va convèncer per tornar a començar de zero".La segona vegada que Pablo Motos es va arruïnar va ser perquè. El showman assegura que "els meus amics de tota la vida venien i em deien que cada dia guanyaven 600 euros a la borsa". Després de mesos veient com s'enriquien, va decidir invertir i "efectivament guanyava pasta per un tub".Però tot es va trencar de cop: "Un dia em llevo i veig que la borsa ha baixat moltíssim. Tothom em deia que no vengués, i. "Em vaig quedar sense res per segona vegada", conclou Motos. Ara, sembla que ja ha escarmentat: "A El Hormiguero ens arriben moltes propostes i ara ja no faig res que no conegui., no em posis en embolics", diu.

