Fins a quin punt notarem la baixada de l'IVA de la llum a la factura?

. Les raons són la pujada dels preus al mercat majorista i des del juny el canvi de tarifes, amb l'arribada de preus diferenciats segons els trams horaris , per afavorir el consum al vespre o el cap de setmana.Per contenir el que paguen els consumidors, el govern espanyol ha anunciat unaque s'aprovarà aquest dijous i es notarà ja en la pròxima factura de la llum. Però fins a quin punt es notarà a la butxaca? Aquesta és la lletra petita de la mesura.La reducció de l'IVA és temporal i condicionada.i només s'aplica als consumidors que tinguin contractada una potència de fins a 10 kW. Si el preu de l'electricitat al mercat majorista baixés dels 45 euros per megawatt, s'anul·laria.L'en el rebut mensual de la llum d'un usuari mitjà serà de, segons calculaprenent com a referència les tarifes elèctriques dels darrers sis mesos. Per a l'administració, el cost serà de 1.300 milions d'euros, segons l'Airef."L'IVA s'ha de rebaixar de forma permanent i de moment el PSOE s'hi nega, només vol rebaixar-lo fins a finals d'any", argumenta ael secretari general deFACUA, Rubén Sánchez.A més de la davallada de l'IVA, l'executiu espanyolque paguen les companyies elèctriques, del 7%. L'associació de consumidors s'hi oposa."No veiem sentit a traure a les elèctriques l'obligació de pagar aquest impost quan es podria continuar recaptant i dedicar a rebaixar el rebut l'excedent sobre les previsions que hi havia per a aquest any", defensa Sánchez. Això es podria fer, explica, reduint la part regulada de la tarifa que depèn del Ministeri de Transició Ecològica.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor