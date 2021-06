Videoclip multitudinari per agrair els imprescindibles de la pandèmia

Quan es comença a veure la llum al final del túnel és un bon moment per agrair la tasca dels que durant els últims 15 mesos han estat lluitant a. N'és una bona mostra el–seguint totes les mesures de seguretat- que es va gravar la setmana passada ai que s'ha presentat avui en societat.Aquestals sanitaris, personal d’emergència, seguretat, voluntaris, entre altres col·lectius imprescindibles, és una iniciativa delde lluita contra la pobresa infantil, promogut per la, laMés devan participar en la gravació del videoclip #AvancemJunts a la carretera de Vic de Manresa. "És un clam d’agraïment, una invitació a la confiança, a no tenir por i a volar ben alt i a cridar ben fort: que no es el final, però que sortirem i tirarem endavant", expliquen els promotors de la iniciativa.El Programa Invulnerables atén 2.100 famílies de la capital del Bages. “Avui és un dia per dir de manera alta i clara que estem agraïts als sanitaris, als cossos de seguretat i a tots els que han treballar per salvar vides durant la crisi del coronavirus”, ha explica, cara més visible i impulsora del projecte.

