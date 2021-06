Els líders independentistes sortiran demà de la presó

Elsortiran demà de la presó, així ho han confirmat fonts de la Moncloa. Aquesta tarda Felip VI signarà el perdó i demà es publicaran alElja ha tingut coneixement "oficiós" de la concessió de la mesura de gràcia, però encara no oficial. Quan això passi, dictarà les nou ordres d'excarceració, que s'hauran d'enviar a les presons de. Això, segons fonts del govern espanyol, serà dimecres.Elha aprovat aquest dimarts els nou indults per als líders independentistes condemnats pel Tribunal Suprem pels fets de la tardor de 2017. Després de més de tres anys i mig de presó,sortiran aviat en llibertat.L'argument central de laper justificar el perdó és el de la "" i el seu impacte favorable en la convivència. El gest del govern espanyol arriba després del dur revés del Consell d'Europa, que exigeix a Espanya alliberar els presos i frenar la persecució per l'1-O. El govern espanyol estableix un període de "seguretat" per evitar que els presos reincideixin, per això els indults són "reversibles" i estan condicionats a la no reiteració del delicte.

