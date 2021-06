Catalunya Ràdio sacseja la graella: també cau l'«APM?»

Canvis a la graella dede cara a la temporada que ve. Segons ha pogut saber, la ràdio públicai també, com ha avançat el diari Ara i ha confirmat aquest diari, de l'. Els dos programes, que ocupen la franja de 16h a 19h, han encadenat males audiències en els últims temps, en el marc d'una, dominador absolut de les tardes amb 318.000 oients segons l'últim Estudi General de Mitjans (EGM) En aquests moments, l'emissora pública. Una opció passaria perque omplís l'espai comprès entre el Catalunya Migdia -que sí que aporta bones notícies en els EGM- i el Tot Costa.En l'última sessió de control al Parlament, el director de Catalunya Ràdio,, ja va obrir la porta a canvis. Va reconèixer elsi va defensar que "no fer res" al respecte seria un error. Això sí, Gordillo va descartar fer una revolució: "No estem contents, peròde les quals sí que estem convençuts".

