Perquè som més que un Club! https://t.co/kCMD4gUPAM — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) June 22, 2021

en la prohibició de la projecció d'un arc de Sant Martí -- a l'estadi alemanyL'alcaldia de la ciutat bavaresa volia visibilitzar la bandera gràcies a la immensa il·luminació de l'exterior de l'estadi durant el partit que jugaria la selecció d'Alemanya contra Hongria. El país hongarès, dirigit per, acaba de registrar una llei que vulnera el dret a la informació dels joves per a poder conèixer qualsevol cosa sobre l'homosexualitat.La UEFA, però, ha decidit que no pot participar en aquest gest perquèUn posicionament molt criticat per desenes d'entitats en favor dels drets LGTBIQ+, que assenyalen les campanyes de la UEFA contra el racisme com a exemple per a poder dur a terme aquesta de l'Allianz Arena. En aquest context, el Futbol Club Barcelona ha volgut respondre a la seva manera a aquesta "prohibició".Els blaugranes han publicat a totes les seves xarxes socials el seu escut amb la bandera de l'arc de Sant Martí de fons, amb dues paraules:". El president del Barça,. Les reaccions en suport a Munic i a la comunitat LGTBIQ+ no s'han fet esperar en un dia on per primera vegada a la història un jugador de l'NFL -la lliga de futbol americà dels EUA- ha confessat que és gai, sent encara jugador en actiu.

