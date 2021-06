La Flama «més viva» del Canigó s'estendrà a 3.000 punts dels Països Catalans

La Flama arriba al Parlament

després d'un any marcat per la pandèmia i arribarà a més de 3.000 punts. Enguany ho farà sota el lema, un missatge de resistència cultural i popular després del coronavirus. Podeu llegir el manifest a sota.Com cada any, la Flama es renovarà a, i centenars de voluntaris i equips de foc, amb l'ajuda dels Agents Rurals, la distribuiran arreu dels Països Catalans seguint diverses rutes per tal d'anar encenent. Podeu veure les rutes principals i els seus horaris a sota.Aquest any però, i per primera vegada a la història, es farà la regeneració a les 12.00 hores del 23 de juny i no a la mitjanit, ja que hi ha. Accediran al cim un grup reduït de persones en representació de tots els equips de foc.Al llarg del dia, es faran diversos actes a Coll d'Ares, començant per una ballada de gegants a les 10 del matí. També hi ha haurà un concert de música tradicional, l'actuació dei sardanes, fins a tres quarts de quatre, quan es farà la rebuda de la Flama del Canigó, portada pels nord-catalans. Seguidament s'encendrà el peveter-escultura Flama d’Arrels, es faran els parlaments oficials i es repartirà la Flama a totes les entitats i pobles que vinguin a buscar-la per tal que l’escampin arreu dels Països Catalans.ha recordat que la Flama és mirall d'una societat decidida a compartir la lluita per la llengua i per l'escola catalana i a protegir els drets humans i els valors universals de llibertat i fraternitat. Òmnium ha explicat que aquest any la Flama continuarà sent un record per als presos polítics i exiliats, per reivindicar la defensa dels drets fonamentals i que tindrà també en compte el moment d'emergència social que viu el país.Com cada any, el Parlament rebrà la Flama el 23 de juny al migdia. Ho faran la presidenta del Parlament,; el membre de la Junta Directiva d’Òmnium; la delegació d’Alaró de l’Obra Cultural Balear, i la presidenta d’Acció Cultural del País Valencià,A més, a la tarda es farà un acte de cultura popular d’accés limitat a causa de la pandèmia a la. També arreu del país cada municipi organitza la seva pròpia rebuda de la Flama.

