Consulta l'estat de les platges en temps real

Les platges de tot el país seran un dels destins preferits dels ciutadans de Catalunya per aquest estiu. Gràcies al relaxament de les restriccions pel coronavirus - a excepció de la revetlla de Sant Joan -, es podrà gaudir de les costes del territori durant els pròxims mesos estivals. Protecció Civil ha posat a disposició de tothom , de manera gratuïta, un interactiu on es pot consultar l'estat de les platges en directe i de qualsevol municipi de la costa., quina bandera oneja, quines són les condicions de l'aigua o de quins serveis disposa la platja, entre d'altres.mantindran les seves platges obertes al públic la nit del 23 de juny, tot i que ho faran amb algunes condicions. Així, tot i que el Procicat va recomanar tancar les platges del litoral català durant la nit de la revetlla de Sant Joan per evitar aglomeracions, la majoria de municipis han optat per fer justament el contrari i permetre l'accés de la població a la vora del mar per celebrar l'arribada de l'estiu.

